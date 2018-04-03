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Собянин: в Москве создана система, обеспечивающая полную прозрачность выборов

Москва
3 апреля, 19:25 UTC+3

Мэр отметил, что в столице используют видеонаблюдение в местах голосования, а также привлекают к работе наблюдателей общественных организаций и Общественной палаты Москвы

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МОСКВА. 3 апреля. /ТАСС/ Система, позволяющая обеспечить максимальную прозрачность процедуры выборов, создана в Москве, это потребовало нескольких лет последовательной работы, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы в течение нескольких лет последовательно работали, чтобы выборы в Москве были максимально прозрачными и чистыми, чтобы каждый голос был правильно учтен. Если мы даже находим ошибки, спешим их исправлять", - заявил Сергей Собянин во вторник в Российском государственном социальном университете, отвечая на вопросы студентов.

Он напомнил, что в городе давно используется система видеонаблюдения в местах голосования, привлекаются к работе наблюдатели общественных организаций и Общественной палаты Москвы.

"Если у Общественной палаты Москвы снова возникнет инициатива продолжения работы с наблюдателями [на выборах мэра Москвы], мы, конечно, их обязательно поддержим", - отметил Собянин. 

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