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"Почта России" открыла первое отделение нового формата в ТиНАО

Москва
3 апреля, 20:08 UTC+3

Новый офис будет работать по более удобному графику - с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Почта России" открыла в Новой Москве отделение с расширенным спектром услуг, в том числе для клиентов с ограниченными возможностями, сообщила ТАСС руководитель макрорегиона Москва "Почты России" Алла Бондаренко.

"На территории Новой Москвы действует 37 почтовых отделений. Отделение в торговом центре "Солнцево Парк" (д. Пыхтино, поселение Внуковское) открылось сегодня и стало первым почтовым отделением нового формата на территории ТиНАО. "Почта России" планирует и дальше расширять количество почтовых отделений в новых микрорайонах столицы и Подмосковья для повышения доступности услуг почтовой связи потребителям", - отметила она.

По словам Бондаренко, новый офис будет работать по более удобному графику - с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Это сделает услуги "Почты России" более доступными по сравнению с большинством обычных офисов, которые работают с 8:00 до 20:00 с укороченным графиком в выходные дни.

Кроме того, новое отделение отвечает всем требованиям современного почтового сервиса: выделены операционные окна, в которых клиенты могут воспользоваться универсальными и финансовыми услугами, определена специальная зона для отправки и получения посылок, организовано место для их самостоятельной упаковки. В отделении работает банкомат "Почта Банка" с функцией выдачи и внесения наличных.

Офис оборудован в соответствии с программой "доступная среда": размещены информационные таблички со шрифтом Брайля и стойки удобной высоты, обеспечивающие полную доступность для маломобильных групп посетителей. Отделение будет обслуживать более 33 тыс. жителей развивающегося микрорайона "Солнцево Парк", что позволит разгрузить почтовые отделения новых территорий столицы, отметила Бондаренко.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей территории России.

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