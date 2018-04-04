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Облачная погода и 7 - 9 градусов тепла ожидаются в среду в Москве

Москва
4 апреля, 7:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В ночь на четверг столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода ожидается в среду в столице, воздух прогреется до 9 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в среду днем в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла. Ветер южный скоростью 3 - 8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В ночь на четверг столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов, осадков не ожидается.

Температура в Подмосковье в среду днем будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов.

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