Облачная погода и 7 - 9 градусов тепла ожидаются в среду в Москве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода ожидается в среду в столице, воздух прогреется до 9 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в среду днем в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла. Ветер южный скоростью 3 - 8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В ночь на четверг столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов, осадков не ожидается.

Температура в Подмосковье в среду днем будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов.