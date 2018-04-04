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Дома Немецкого рынка признали объектами культурного наследия

Москва
4 апреля, 7:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Теперь объекты находятся под охраной государства

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Здания Немецкого рынка 19 - начала 20 века на улице Фридриха Энгельса внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом говорится в среду на портале мэрии столицы.

"Каждое строение - это прекрасный пример малоэтажного купеческого дома XIX века с торговыми помещениями на первом этаже и жилыми - на втором. Ансамбль зданий полностью отражает облик всей Немецкой слободы. При этом они практически полностью сохранили свой исторический вид, можно и сейчас увидеть лепной штукатурный декор, арочные окна, гладкую плитку в облицовке этих домов", - рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он также отметил, что теперь здания находятся под охраной государства. Их запрещено сносить, их исторический облик не может быть нарушен, а любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и только после согласования с департаментом культурного наследия города Москвы.

Немецкий рынок сформировался на территории "треугольного квартала" между улицами Фридриха Энгельса (до 1922 года - Ирининская) и Ладожской, а также Волховским переулком (до 1922 года - Ирининский проезд). Здания располагаются в историческом районе Немецкой слободы, который был практически полностью уничтожен при пожаре 1812 года. Его восстановили к середине 19 века, после наполеоновского погрома его заселили столичные купцы и мещане.

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