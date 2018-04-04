Курский вокзал возобновил работу после эвакуации

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Курский вокзал в Москве вернулся к нормальному режиму работы после эвакуации пассажиров и персонала в среду утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вокзала.

"Проверочные мероприятия завершены, вокзал работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что людей эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании. Здание были вынуждены покинуть более 1 тыс. человек. Посадка на электрички Курского и Горьковского направления Московской железной дороги при этом не прерывалась.