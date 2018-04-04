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Поезда на Московском центральном кольце на Пасху будут ходить на час дольше

Москва
4 апреля, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Время ожидания поезда может составить до 10 минут

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" Московского центрального кольца (МЦК) в ночь на 8 апреля будут перевозить пассажиров на час дольше, чем обычно - до двух часов ночи. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале железнодорожной магистрали.

Накануне заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что в ночь на 8 апреля поезда МЦК будут работать по обычному расписанию - до 1 часа ночи.

"Друзья, для вашего удобства в ночь на 8 апреля мы продлеваем режим работы кольца на один час. "Ласточки" будут курсировать до 2 часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут", - говорится в сообщении.

Последний поезд против часовой стрелки отправится со станции Андроновка в 2:03 и доедет до Балтийской. По часовой стрелке последняя "Ласточка"" отправится с Андроновки в 1:51 и доедет до Панфиловской.

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