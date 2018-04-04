Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля

Москва
4 апреля, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Как сообщил глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, на всех объектах уже завершаются профилактические и ремонтные работы, связанные с открытием навигации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Весенне-летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"В 2018 году навигация в Московском бассейне начнется 24 апреля. К этому времени ФГБУ "Канал имени Москвы" подготовит все гидротехнические сооружения, навигационную обстановку и водные пути. На наших объектах уже завершаются профилактические и ремонтные работы, связанные с открытием навигации", - сказал собеседник агентства.

В 2017 году летняя пассажирская навигация на Москве-реке началась 27 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости