МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Весенне-летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"В 2018 году навигация в Московском бассейне начнется 24 апреля. К этому времени ФГБУ "Канал имени Москвы" подготовит все гидротехнические сооружения, навигационную обстановку и водные пути. На наших объектах уже завершаются профилактические и ремонтные работы, связанные с открытием навигации", - сказал собеседник агентства.

В 2017 году летняя пассажирская навигация на Москве-реке началась 27 апреля.