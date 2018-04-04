Более 186 тыс. деревьев и кустарников высадят в Москве этой весной

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. деревьев и более 182 тыс. кустарников высадят в Москве весной 2018 года в рамках акции "Миллион деревьев". Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Деревья и кустарники будут высажены на территориях социальных объектов и на дворовых территориях. Так, на территориях 272 объектов социальной сферы появится 1,5 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников. Из них в период месячника по благоустройству в апреле будут высажены 430 деревьев и 16,554 тыс. кустарников на территориях 80 образовательных учреждений города Москвы, расположенных в разных округах", - сказали в пресс-службе.

На дворовых территориях, за которые проголосовали жители столицы на портале "Активный гражданин", будет высажено 2,9 тыс. деревьев и более 132 тыс. кустарников.

В пресс-службе уточнили, что сажать растения начнут после 20 апреля. Всего за время действия акции "Миллион деревьев" в Москве уже высажено более 2 млн деревьев и кустарников.

Акция "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках акции жителям предоставляется возможность участвовать в озеленении собственных дворов, с выбором породного состава и места посадки деревьев и кустарников. Изначально заявки на озеленение своего двора жители могли подать через управы соответствующих районов города Москвы, но с 2014 года жители могут проголосовать на портале "Активный гражданин" за озеленение своего двора.

С 2015 года в рамках акции высаживаются деревья и кустарники на территориях социальных объектов - школ, больниц, госпиталей.