Концентрация сероводорода в Москве безопасна

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Запах сероводорода в Москве перестал ощущаться в среду к 13:00 мск, концентрация вещества не переходила порог безопасности за сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения - прим. ТАСС), не превышены. По состоянию на 13:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. 5 апреля метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", - отметили в департаменте.

По его данным, разовые концентрации анализируемых загрязняющих веществ находятся в диапазонах 0,1-0,6 ПДК.

Ранее сообщалось, что автоматические станции мониторинга качества воздуха "Мосэкомониторинга" зафиксировали в ночь на 4 апреля и утром в среду присутствие запаха сероводорода в отдельных районах города. Экологические службы связывали это с ухудшением условий рассеивания выбросов. Человек начинает ощущать запах сероводорода (бесцветного газа с неприятным запахом тухлых яиц - прим. ТАСС) при его концентрации в воздухе на уровне 1 ПДК - это около 1,4-2,3 мг/м3. Однако опасный уровень концентрации сероводорода, по данным ВОЗ, начинается от 350 ПДК.

Жители юго-восточной части Москвы и Подмосковья с августа 2017 года столкнулись с распространением неприятного запаха сероводорода и схожего вещества - метилмеркаптана. В конце ноября он достиг центра города. Профильные органы власти и экологи установили, что основным источником являлся полигон "Кучино" в Балашихинском городском округе, закрытый с 23 июня на подготовку к рекультивации после того, как жители Балашихи пожаловались президенту РФ. Ученые не исключают и влияние выбросов предприятий из нескольких промышленных зон в Подмосковье и Москве.

Московская область с 2017 года начала процесс перехода на новую систему обращения с отходами, в которую будут включены четыре завода термического обезвреживания отходов, мусоросортировочные станции, мусороперерабатывающие предприятия и система раздельного сбора органических отходов и вторсырья от населения. Это позволит снизить объем захораниваемого на полигонах мусора с 95% до 50% к 2024 году и снять проблему загрязнения воздуха в Московском регионе. Сейчас в Подмосковье ежегодно утилизируется около 11,7 млн тонн отходов (7,8 млн тонн ввозится из Москвы).