Собянин: проверки торговых центров в Москве должны завершиться в течение 10 дней

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Проверки систем безопасности в торговых центрах Москвы должны завершиться в течение 10 дней, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин и пообещал, что все выявленные нарушения возьмут на контроль.

"Проводится фронтальная проверка всех крупных торговых центров, в первую очередь там, где есть дети. Думаю, что в течение 10 дней эти проверки по городу закончатся. Все недостатки после их выявления будут поставлены на контроль", - сказал он в эфире телеканала "ТВ-Центр".

Проверять торговые центры в Москве, как и по всей России, начали после пожара в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, унесшего жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.