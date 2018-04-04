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Собянин: проверки торговых центров в Москве должны завершиться в течение 10 дней

Москва
4 апреля, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Мэр Москвы пообещал, что все выявленные нарушения возьмут на контроль

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Проверки систем безопасности в торговых центрах Москвы должны завершиться в течение 10 дней, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин и пообещал, что все выявленные нарушения возьмут на контроль.

"Проводится фронтальная проверка всех крупных торговых центров, в первую очередь там, где есть дети. Думаю, что в течение 10 дней эти проверки по городу закончатся. Все недостатки после их выявления будут поставлены на контроль", - сказал он в эфире телеканала "ТВ-Центр".

Проверять торговые центры в Москве, как и по всей России, начали после пожара в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, унесшего жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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