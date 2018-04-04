На территории Тимирязевской академии распустились первоцветы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Первые подснежники, карликовые ирисы, эрантисы, крокусы и другие первоцветы распустились на территории Тимирязевской академии. Об этом сообщает пресс-служба академии.

"Ландшафтная композиция, которую облюбовали для себя первоцветы, напоминает альпийский пейзаж. Вечнозеленые декоративные кустарники, растущие на небольших склонах, еще удерживают на своих ветках остатки снега. Но под лучами теплого солнца уже распускаются разноцветные пятна синих, желтых и розовых бутонов", - говорится в сообщении.

Одними из первых расцвели хионодоксы, цветки которых похожи на синие колокольчики.

"У нас в альпинарии цветет Хионодокса Форбса. Это один из видов изящного, низкорослого луковичного растения с прикорневыми листьями", - приводят в пресс-службе слова главного агронома лаборатории Вячеслава Маслова.

По данным Гидрометцентра воздух в столице 4 апреля прогревался до 9,3 градуса. Высота снежного покрова на станции наблюдений на ВДНХ утром 4 апреля составляла 20 см.