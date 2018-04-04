Мосприрода в апреле проведет более 20 просветительских мероприятий о первоцветах

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Мосприрода в апреле организует 24 мероприятия, во время которых горожане узнают больше о сохранении первоцветов. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Мосприроды.

Хотя первые отдельные цветы мать-и-мачехи, по данным Мосприроды, в Москве можно встретить уже сейчас (а в более теплые годы она распускается еще в конце марта), массовое появление первоцветов специалисты ожидают только через пару недель - к середине апреля.

"В апреле Мосприрода организует 24 эколого-просветительских мероприятия по теме сохранения первоцветов на природных территориях. Бережное отношение к первоцветам как важной детали жизни московской природы - это часть общей экологической культуры человека", - считают в Мосприроды.

Первоцветы, к которым традиционно относят красиво цветущие травянистые растения, в Москве встречаются не часто и находятся под особой защитой. Причем запрещен не только сбор редких растений, но и нарушение их местообитания. "В Красную книгу Москвы занесены два вида ветрениц (лютиковидная и дубравная), медуница неясная, четыре вида хохлаток, печеночница благородная и другие растения. Эти виды находятся под угрозой уничтожения - исчезновение их с особо охраняемых природных территорий обеднит жизнь в мегаполисе, а первых пчел и шмелей лишит питания", - напоминают в Мосприроды.

Для защиты цветов силами службы охраны особо охраняемых природных территорий Мосприроды осуществляется ежедневное патрулирование подведомственных территорий. Привлекают для этого и сотрудников МВД.