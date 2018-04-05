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Потепление до плюс 12 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве в четверг

Москва
5 апреля, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В ночь на пятницу температура опустится до плюс трех-пяти градусов

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла ожидаются в Москве днем в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер южный и юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Осадков не ожидается.

В Подмосковье в четверг температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла.

В столице в ночь на пятницу температура опустится до плюс трех-пяти градусов. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 10 м/с с порывами до 12-17 м/с.

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