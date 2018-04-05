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В центре Москвы обнаружили надгробия XVI века

Москва
5 апреля, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Специалисты увидели фрагменты белокаменных надгробий, а также сосудов из белой глины и чернолощеного чайника в Малом Златоустинском переулке

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Белокаменные надгробия XVI-XVII веков и фрагменты старинных сосудов обнаружили в центре Москвы на месте уничтоженного Златоустовского монастыря, сообщается в четверг на портале мэра и столичного правительства.

Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций у дома 5, строение 1 в Малом Златоустинском переулке.

"На глубине 1,3 метра специалисты увидели шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника. Было установлено, что белокаменные блоки - это надгробия XVI-XVII веков", - цитирует портал руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По словам чиновника, власти рассматривают возможность сделать из найденных артефактов в Малом Златоустинском переулке музей под открытым небом.

Первое упоминание Златоустовского монастыря датируется 1412 годом. Он не раз перестраивался, а в 1918 году его закрыли. К 1933 году все постройки монастыря снесли, вскоре на их месте построили жилые дома.

Ранее при проведении ремонтных работ в соседнем Большом Златоустинском переулке археологи нашли коллекцию старинных каменных плит: 23 надгробия, из которых 16 сохранились фрагментарно, а также четыре саркофага и три крышки от них, говорится в сообщении.

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