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Угнанный в центре Москвы Porsche Cayenne нашли через два часа на западе города

Москва
5 апреля, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Полицейские обнаружили автомобиль поврежденным и брошенным на улице Багрицкого

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Неизвестный украл автомобиль Porsche Cayenne стоимостью почти 6 млн рублей, припаркованный у жилого комплекса на Пречистенской набережной, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Утром с минувшую среду 22-летняя женщина сообщила в полицию, что неизвестные украли ее автомобиль Porsche Cayenne стоимостью более 5,7 млн рублей, который был припаркован около д. 5 по Пречистенской набережной", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в течение двух часов полицейские обнаружили машину поврежденной и брошенной на ул. Багрицкого на западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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