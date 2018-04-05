Угнанный в центре Москвы Porsche Cayenne нашли через два часа на западе города

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Неизвестный украл автомобиль Porsche Cayenne стоимостью почти 6 млн рублей, припаркованный у жилого комплекса на Пречистенской набережной, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Утром с минувшую среду 22-летняя женщина сообщила в полицию, что неизвестные украли ее автомобиль Porsche Cayenne стоимостью более 5,7 млн рублей, который был припаркован около д. 5 по Пречистенской набережной", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в течение двух часов полицейские обнаружили машину поврежденной и брошенной на ул. Багрицкого на западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".