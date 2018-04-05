Москвичи 102 млн раз воспользовались онлайн-записью к врачу с 2012 года

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Москвичи 102 млн раз записались на прием к врачу через интернет и мобильное приложение с 2012 года, когда появилась такая возможность. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и столичного правительства.

"Упрощение процедуры записи и возможность сделать это без непосредственного визита в медицинскую организацию значительно экономит время пациентам и помогает врачам эффективнее распределять свою загрузку. Однако не стоит забывать, что если посетить врача не получается, нужно отменить запись, чтобы на прием могли попасть другие пациенты", - цитирует портал главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

В среднем более 35% записей на прием ко врачам в Москве происходит онлайн, отмечается в сообщении. Также на прием можно записаться по телефону, через инфоматы, стойку информации или непосредственно в поликлинике.