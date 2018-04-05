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Организаторы митинга "За чистый воздух" в Москве могут отказаться от его проведения

Москва
5 апреля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

По мнению организаторов, после переговоров с министерством экологии Подмосковья необходимость в проведении митинга может отпасть

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Организаторы митинга "За чистый воздух" в Москве, который должен был пройти 7 апреля, решили перенести его на неопределенное время, чтобы провести переговоры с министерством экологии и природопользования Московской области. После встречи необходимость в мероприятии может пропасть, сообщил ТАСС представитель инициативной группы Дмитрий Трунин.

"Нам правительство Москвы предложило провести переговоры с правительством Московской области. Мы завтра встречаемся в 18 часов с министром экологии [Московской области Александром] Коганом. <…> Это был предмет компромисса, наше общее решение вчера, что мы идем на переговоры и пока не митингуем. Попробуем еще раз провести диалог, если мы будем услышаны, зачем нам митинговать?", - сказал Трунин.

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Ранее общественный деятель Сергей Удальцов в своем аккаунте в Twitter сообщал, что организаторы митинга решили отложить митинг ради переговоров, и поскольку "пасхальные мероприятия препятствуют согласованию" мероприятия. В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы ТАСС подтвердили, что власти не согласовали запрошенную под митинг Площадь Революции, потому что она будет занята из-за празднования Пасхи. Массовые мероприятия на второй запрошенной организаторами локации - Чистопрудном бульваре - не согласовываются по решению суда от 2012 года, пояснили в ведомстве.

Трунин выразил надежду, что по итогам встречи с Коганом представители минэкологии области войдут в инициативную группу и вместе с активистами доработают заявку на референдум по внедрению раздельного сбора мусора в Подмосковье, чтобы она получила одобрение Мособлдумы. "Мы готовы включить работников министерства экологии в инициативную группу, все вместе подадим эту заявку [на референдум]. <…> Если мы сможем прийти к какому-то консенсусу <…> это будет общее решение активистов по итогам - идти на митинг или не идти, пока дата следующего митинга не определена", - сказал депутат.

По мнению депутата, такой референдум поспособствует планам власти региона ввести с 2019 года повсеместно раздельный сбор отходов. "Мы даем этот вопрос, чтобы население проголосовало за раздельный сбор мусора, если люди сами проголосуют, то никто уже не скажет, что они против раздельного сбора мусора. Агитационный период будем использовать как пропаганду цивилизованного образа жизни", - сказал Трунин. Он добавил, что совмещение референдума и предстоящих выборов губернатора в Подмосковье осенью позволит сэкономить средства на организации мероприятия и обеспечить вовлеченность населения в голосование.

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