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Врачи скорой помощи получили возможность сдать экзамен на статус "Московский врач"

Москва
5 апреля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

До конца года возможность получить статус "Московский врач" будет у представителей уже 20 специальностей.

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Врачи по специальности "Скорая медицинская помощь" смогут пройти добровольные оценочные процедуры на получение статуса "Московский врач" уже в апреле этого года. Об этом сообщила в четверг пресс- служба Департамента здравоохранения Москвы.

"Первые врачи по специальности "Скорая медицинская помощь" пройдут добровольные оценочные процедуры на получение статуса "Московский врач" в апреле этого года. Эта специальность на присвоение почетного статуса была введена только в апреле 2018 года", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента Алексея Хрипуна, до конца года возможность получить статус "Московский врач" будет у представителей уже 20 специальностей. "Дополнительно получить этот статус смогут онкологи, стоматологи, гастроэнтерологи и врачи клинической лабораторной диагностики. Первыми в апреле приступают к сдаче добровольного экзамена врачи скорой помощи. У нас работает более 2 тыс. врачей скорой помощи, и, надеюсь, в ближайшее время обладателей статуса "Московский врач" станет больше", - цитирует его пресс-служба.

Помимо сдачи экзамена на симуляционных тренажерах, претендентам предстоит пройти тесты на знание теории и решить ситуационную задачу. Процедура присвоения статуса проходит ежемесячно по результатам оценки личного портфолио кандидатов комиссией с участием главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения города Москвы по соответствующей специальности.

Статус "Московский врач" был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года в целях создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для эффективного повышения квалификации врачей. Ранее статус присваивался по 15 специальностям: "Терапия", "Хирургия", "Неврология", "Эндокринология", "Педиатрия", "Общая врачебная практика", "Лучевая диагностика", "Кардиология", "Акушерство и гинекология", "Урология", "Травматология", "Анестезиология и реаниматология", "Оториноларингология", "Дерматовенерология", "Психиатрия".

Звание присваивается врачам при условии наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, стажа работы по специальности не менее пяти лет и успешного прохождения добровольных оценочных процедур. Свидетельство "Московский врач" действует пять лет с возможностью подтверждения. Врачам, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц.

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