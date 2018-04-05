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Власти Москвы предложили жителям выбрать виды физической активности на лето

Москва
5 апреля, 18:57 UTC+3

Голосование началось в проекте "Активный гражданин"

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Материал из 1 страницы
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Москвичи смогут выбрать на портале "Активный гражданин" физические активности, которыми они хотели бы заниматься на свежем воздухе в разных округах столицы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе сервиса.

"Какие занятия физкультурой нужны в вашем округе летом? В проекте "Активный гражданин" началось новое голосование по выбору физической активности для горожан. Площадки для тренировок на свежем воздухе будут организованы в разных округах столицы", - говорится в сообщении.

Все тренировки (фитнес-зарядки и мастер-классы по воркауту) будут проводиться под руководством профессиональных инструкторов, посетить их сможет каждый желающий. -

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