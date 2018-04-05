Московский Кремль и "Зарядье" станут площадками для киносъемок

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московская кинокомиссия - городская межведомственная комиссия по содействию организации съемок фильмов в столице - на заседании в мэрии одобрила идею съемки шести фильмов в Москве в 2018 году, часть лент снимут по мотивам произведений Александра Солженицына и Виктора Пелевина. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Москино, съемки пройдут, в частности, в Кремле, ГУМе, в Парке Горького, Большом Московском государственном цирке, Московской Государственной Консерватории им. Чайковского и впервые - в открывшемся недавно парке "Зарядье".

"Четыре картины - "Француз" (режиссер Андрей Смирнов), "Дети" (Алена Званцова), "Один день Ивана Денисовича" (Глеб Панфилов) и "Ампир V" (Виктор Гинзбург) уже находятся в процесс съемки. Их снимают в Большом театре, Красной площади, Васильевском спуске, на территориях Трехгорной мануфактуры и культурного центра "ЗИЛ", а также на станциях столичного метро", - говорится в сообщении.

Фильмы "Ван Клиберн" Чада Хэртигана и "Выжившая" Андрея Соколова готовятся к съемкам с августа 2018 года. "Выжившая" будет сниматься в парке "Зарядье" и в Большом Московском государственном цирке, на Киевском вокзале, а также у Живописного, Новоарбатского и Каменного мостов", отмечается в документе.

Ответственный секретарь Московской кинокомисии, генеральный директор Москино Светлана Максимченко пояснила, что сразу после принятия решения о поддержке фильмов стартует согласование конкретных киносъемок с городскими и федеральными структурами.

"У нас есть поручение мэра Москвы сделать город дружелюбным для кинематографистов. В первую очередь стоит задача снизить административные барьеры при организации съемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры, снизить затраты по аренде городских объектов", - отметил заммэра Москвы Леонид Печатников, слова которого приводит пресс-служба Москино.

По словам Печатникова, для налаживания данных процессов и доведения их до автоматизма заседание комиссии по рассмотрению съемок будет проходить при участии всех задействованных структур регулярно - каждые две недели. Следующее заседание кинокомиссии состоится 17 апреля.

Ограничение съемок на время ЧМ-2018

Власти Москвы предупредили об ограничениях на съемки фильмов в период проведения в столице чемпионата мира по футболу и подготовки к нему. С 14 мая по 15 июля кинематографистам рекомендуется проводить как можно меньше съемок на территории города из соображений безопасности и согласовать их заранее.

"Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников обратил внимание кинематографистов на ограничения при проведении киносъемок в столице во время чемпионата мира по футболу. В этот период в городе будут введены усиленные меры безопасности, поэтому, начиная с 14 мая, когда стартует подготовительный к чемпионату период, и по 15 июля рекомендуется минимизировать количество съемок и согласовать их c городскими и федеральными ведомствами до начала подготовительного периода", - сказали в пресс-службе.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.