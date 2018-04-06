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Облачная погода и 13-15 градусов тепла ожидаются в пятницу в Москве

Москва
6 апреля, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Теплая и облачная с прояснениями погода ожидается в пятницу в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем в Москве составит от 13 до 15 градусов тепла. Во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В ночь на субботу столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов, ожидаются небольшие осадки.

Температура в Подмосковье в пятницу днем будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла. Ночью температура составит от минус двух до плюс трех градусов.

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