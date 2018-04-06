Режим работы платформы станции московского метро "Кутузовская" изменится с понедельника

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Платформа станции "Кутузовская" Филевской линии метро Москвы изменит режим работы в связи с реконструкцией ветки: с 9 апреля на ней не будут останавливаться следующие из центра поезда. Кроме того, временно не будет работать северный вестибюль станции, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного метро.

"В понедельник, 9 апреля, изменится режим работы станции "Кутузовская" Филевской линии. Для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути - поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы - до 1 июня", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы попасть на станцию, находясь в поезде из центра, необходимо доехать до станции "Фили" и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. "Время в пути из-за такого маневра увеличится менее чем на 10 минут", - отметили в пресс-службе.

Одновременно с закрытием платформы со стороны движения поездов из центра после ремонта возобновит работу противоположная ее часть - поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Также сохранится пересадка с поездов метро на "Ласточки" МЦК.

Изменения в режиме работы станции "Кутузовская" связаны с масштабной реконструкцией станций и инфраструктуры Филевской линии, которая началась в июле прошлого года.

Филевская линия - одна из старейших в Московском метрополитене, она функционирует с 1958 года. Реконструкция ее наземного участка от станции "Студенческая" до станции "Кунцевская" обусловлена естественным износом инфраструктуры линии. Почти за 60 лет эксплуатации все конструктивные элементы и инженерные системы станций износились более чем на 70%. Ремонт проводится в строгом соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, и должен быть закончен в середине 2018 года.