В Москве 650 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность во время празднования Пасхи

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Около 650 сотрудников столичного главка МЧС обеспечат пожарную безопасность во время пасхальных праздников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Во время празднования Пасхи порядка 650 сотрудников Главного управления МЧС России по Москве и добровольных пожарных будут обеспечивать пожарную безопасность на 474 объектах религиозного значения. Кроме того, в готовности к реагированию на возможные происшествия каждую минуту находятся свыше 1300 пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники Московского гарнизона пожарной охраны (МГПО)", - сообщили в ГУ МЧС.

В преддверии пасхальных праздников сотрудники столичного управления МЧС провели более 400 инструктажей с настоятелями храмов и церквей и более 240 тренировок по эвакуации. Особое внимание было обращено на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и на возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям.