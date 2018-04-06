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Более 7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в Москве на Пасху

Москва
6 апреля, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

На площадках, предназначенных для праздничных мероприятий, организуют контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в Москве во время пасхальных мероприятий. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Всего для обеспечения безопасности и общественного порядка в период проведения пасхальных мероприятий на территории Москвы планируется задействовать наряд численностью свыше 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что безопасность в столице будут обеспечивать сотрудники московской полиции совместно с органами исполнительной власти города. Открытые площадки праздничных мероприятий заблаговременно обследуют, будут организованы контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.

В Москве с 7 по 15 апреля пройдет фестиваль "Пасхальный дар", приуроченный к православной Пасхе, которая отмечается в этом году 8 апреля.

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