Власти Москвы начнут текущий ремонт дорог 9 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты московского комплекса городского хозяйства приступят к текущему ремонту дорог в столице 9 апреля, сообщает в пятницу пресс-служба комплекса.

"С 9 апреля в Москве специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по текущему ремонту дорожного покрытия. <...> Всего в этом году силами комплекса планируется отремонтировать свыше 17 млн кв. метров асфальта", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Особое внимание ремонту дорог уделяется в рамках подготовки и проведения первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет летом этого года. Будет проведен капремонт дорожного покрытия на ряде центральных улиц столицы, в частности Фрунзенской набережной и Хамовнического Вала, улицы Тимура Фрунзе, улицы Усачева, Чудова переулка и Зубовского проезда . В столице обновят несколько километров МКАД, участки ТТК, объекты Зеленоградского и Троицкого и Новомосковского административных округов, а также вылетные магистрали.

Кроме того, полный цикл инженерных работ, включая замену бордюров, ремонт люков и нанесение разметки будет проведен на улицах и переулках, примыкающих к территории ВДНХ.