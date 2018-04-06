Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы начнут текущий ремонт дорог 9 апреля

Москва
6 апреля, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Всего в 2018 году отремонтируют 17 млн кв. метров асфальта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты московского комплекса городского хозяйства приступят к текущему ремонту дорог в столице 9 апреля, сообщает в пятницу пресс-служба комплекса.

"С 9 апреля в Москве специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по текущему ремонту дорожного покрытия. <...> Всего в этом году силами комплекса планируется отремонтировать свыше 17 млн кв. метров асфальта", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Особое внимание ремонту дорог уделяется в рамках подготовки и проведения первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет летом этого года. Будет проведен капремонт дорожного покрытия на ряде центральных улиц столицы, в частности Фрунзенской набережной и Хамовнического Вала, улицы Тимура Фрунзе, улицы Усачева, Чудова переулка и Зубовского проезда . В столице обновят несколько километров МКАД, участки ТТК, объекты Зеленоградского и Троицкого и Новомосковского административных округов, а также вылетные магистрали.

Кроме того, полный цикл инженерных работ, включая замену бордюров, ремонт люков и нанесение разметки будет проведен на улицах и переулках, примыкающих к территории ВДНХ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
5
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
6
Захарова: Лондон должен официально объясниться по поводу визы для Виктории Скрипаль
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости