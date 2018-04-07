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Участок московского метро от "Раменок" до "Рассказовки" готов на 90%

Москва
7 апреля, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

На 92% готова станция "Мичуринский Проспект", сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Готовность строящегося участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" составляет 90%, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

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"Вся ветка готова на 90%, готовим станции к приему метрополитеном. Станция "Мичуринский Проспект" готова на 92% - идет отделка станции, благоустройство", - сказал Хуснуллин.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии столичной подземки пройдет от действующей станции "Раменки" до станции "Рассказовка". На нем разместится семь станций метро - "Мичуринский Проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское Шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, создаст беспересадочную связь между западными, юго-западными и центральными районами столицы. В 2020 году планируется соединить западную и восточную части Калининско-Солнцевской линии метро.

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