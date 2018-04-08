Воздух в Москве прогреется до 20 градусов во вторник

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Москвичей во вторник ожидает кратковременный дождь и ветер с порывами до 17-22 м/с, но воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России в воскресенье.

Согласно прогнозу, в понедельник в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью в регионе будет близка к нулевой отметке: 1-3 градуса в Москве (в центре до 5 градусов), а по области похолодает до минус 1-4 градусов. Днем в столице 15-17 градусов, в Подмосковье 12-17 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Во вторник, 10 апреля, ночью осадков также не ожидается. Ночь будет более теплой, чем предыдущая: в Москве 5-7 градусов, по области - 3-8. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Днем в регионе пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер усилится до 7-12 м/с, местами возможны порывы до 17-22 м/с. В Подмосковье воздух прогреется до 15-20, а в Москве до 18-20 градусов.