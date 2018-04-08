Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В московском метро провезли Благодатный огонь

Москва
8 апреля, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Перевозку огня обеспечили сотрудники пожарной охраны подземки совместно с инспекторами службы безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники транспортного комплекса столицы перевезли Благодатный огонь по Кольцевой линии московского метро в Пасхальную ночь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля сотрудники транспортного комплекса перевезли Благодатный огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге", - говорится в сообщении.

Безопасную перевозку огня в метро обеспечили сотрудники пожарной охраны подземки совместно с инспекторами службы безопасности. При себе у них были переносные огнетушители.

Смотрите также

История и традиции Пасхи в России. Досье

Накануне вечером спецборт, на котором находится частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня, приземлился в столичном аэропорту Внуково. Частицу Благодатного огня могли получить все верующие. Сотни людей приехали во Внуково из Москвы, Подмосковья и других областей, чтобы доставить ее в храмы и приходы своих регионов.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Утром паломники приходят храм, рассчитанный на 10 тысяч человек. Ожидание схождения огня составляет от нескольких минут до нескольких часов.

Сходит Благодатный огонь в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Здесь находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. От огня свечей патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие поджигают свои свечи. За всю историю никому не удалось "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Православная Пасха
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию
4
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
5
Пенс заявил, что вместе с Трампом пристально следит за ситуацией в Сирии
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости