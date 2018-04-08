В московском метро провезли Благодатный огонь

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники транспортного комплекса столицы перевезли Благодатный огонь по Кольцевой линии московского метро в Пасхальную ночь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля сотрудники транспортного комплекса перевезли Благодатный огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге", - говорится в сообщении.

Безопасную перевозку огня в метро обеспечили сотрудники пожарной охраны подземки совместно с инспекторами службы безопасности. При себе у них были переносные огнетушители.

Накануне вечером спецборт, на котором находится частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня, приземлился в столичном аэропорту Внуково. Частицу Благодатного огня могли получить все верующие. Сотни людей приехали во Внуково из Москвы, Подмосковья и других областей, чтобы доставить ее в храмы и приходы своих регионов.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Утром паломники приходят храм, рассчитанный на 10 тысяч человек. Ожидание схождения огня составляет от нескольких минут до нескольких часов.

Сходит Благодатный огонь в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Здесь находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. От огня свечей патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие поджигают свои свечи. За всю историю никому не удалось "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.