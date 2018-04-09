В Москве в понедельник прогнозируют переменную облачность и до 17 градусов тепла

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, осадков не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до 5-7 градусов тепла.

Температура в Подмосковье в понедельник днем будет колебаться от 12 до 17 градусов. Ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла.