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В Москве в понедельник прогнозируют переменную облачность и до 17 градусов тепла

Москва
9 апреля, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Осадки не ожидаются

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, осадков не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до 5-7 градусов тепла.

Температура в Подмосковье в понедельник днем будет колебаться от 12 до 17 градусов. Ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла.

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