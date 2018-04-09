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Шахматная площадь и новая набережная появятся в московском парке "Усадьба Люблино"

Москва
9 апреля, 10:33 UTC+3

Кроме того, в парке создадут павильон для проведения свадеб

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Шахматную площадь и новую набережную создадут в ходе реконструкции парка "Усадьба Люблино", сообщается в понедельник на информационном портале мэра Москвы.

"В парке планируют построить павильон для проведения свадеб с видом на воду и реконструировать лодочную станцию с причалом. Местами притяжения для отдыхающих горожан могут стать шахматная площадь и просторная набережная вдоль берега Люблинского пруда", - говорится в сообщении.

Также планируется реконструировать разрушающуюся лодочную станцию и отремонтировать прогулочные дорожки.

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