Шахматная площадь и новая набережная появятся в московском парке "Усадьба Люблино"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Шахматную площадь и новую набережную создадут в ходе реконструкции парка "Усадьба Люблино", сообщается в понедельник на информационном портале мэра Москвы.

"В парке планируют построить павильон для проведения свадеб с видом на воду и реконструировать лодочную станцию с причалом. Местами притяжения для отдыхающих горожан могут стать шахматная площадь и просторная набережная вдоль берега Люблинского пруда", - говорится в сообщении.

Также планируется реконструировать разрушающуюся лодочную станцию и отремонтировать прогулочные дорожки.