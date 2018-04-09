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Искусственные холмы и пруд с островом обустроят в московском парке "Ходынское поле"

Москва
9 апреля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

При составлении плана благоустройства учитывались пожелания москвичей

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московские власти продолжают благоустройство парка "Ходынское поле", начатое летом 2017 года. Как сообщили в понедельник в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, там обустроят искусственные холмы и пруд.

"Концепция благоустройства парка была разработана с учетом пожеланий москвичей. Здесь обустроят искусственные холмы со смотровыми площадками, пруд с островом, благоустроенной набережной и удобными спусками к воде", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что на берегах пруда появятся цветники, а над водой обустроят мостики. Кроме того, на набережной появится детская площадка. В парке также высадят яблочный сад, дубы и каштаны.

Работы будут проходить на бывшем пустыре площадью 6,4 гектара, общая площадь парка составит 25,5 гектара. По всей территории пройдет велодорожка протяженностью 2,5 км. Любители спорта смогут заняться воркаутом, паркуром, поиграть в волейбол, теннис, а также покататься на скейтборде - в парке оборудуют спортивные площадки.

"По всему парку установят дополнительные опоры освещения. Летом художественная подсветка будет оформлена в теплых тонах, а зимой - в холодных", - добавил Бирюков.

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