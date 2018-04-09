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Объем ремонтных работ на МЖД увеличится на 30% в 2018 году

Москва
9 апреля, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Как ожидается, будет отремонтировано более 450 км путей

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ремонтные работы на Московской железной дороге (МЖД) превысят прошлогодние на 30%, сообщает в понедельник пресс-служба магистрали.

"Железнодорожники отремонтируют 457,4 км пути, что превышает объемы прошлогодней кампании на 32% [на 110,9 км больше], и заменят 276 стрелочных переводов, что на 32 больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, график разработан с учетом технологических "окон", при которых в полном объеме будут курсировать летние пассажирские поезда и поезда для перевозки болельщиков чемпионата мира по футболу.

В среднем продолжительность технологических "окон", во время которых железнодорожники будут обслуживать инфраструктуру, составят от 6 до 10 часов. Самые длительные перерывы в движении будут назначаться в ночное время или выходные дни. Однако 40% общего объема работ будут осуществляться по технологии "закрытый перегон", когда ремонтируемый участок закрывается на несколько дней. На отдельных участках для увеличения пропускной способности на период ремонта железнодорожники установят блок-посты.

Московская железная дорога - главная пассажирская магистраль страны, по которой в среднем в день курсируют около 4 тыс. пригородных и пассажирских поездов. Поэтому при разработке "окон" железнодорожники тщательно прорабатывают график движения поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Основная задача - сохранить максимально возможный объем движения и привычный для пассажиров график.

Ремонт пройдет в три этапа, а в план-график включены следующие направления: Большое кольцо (БМО) Московской железной дороги, Москва - Красное, Москва - Брянск - Суземка, Москва - Рязань - Ряжск, Рязань - Кустаревка, Люберцы - Черусти, Москва - Курск, Москва - Петушки, Москва - Александров, Москва - Ожерелье, Ожерелье - Елец, Ожерелье - Богоявленск, Рыбное - Узуново - Макеево и Москва - Шаховская.

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