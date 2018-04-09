Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро

Москва
9 апреля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Сбой связан с падением напряжения на участке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов в понедельник были увеличены на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщила столичная подземка в Telegram.

"Замоскворецкая линия. Увеличение интервалов связано с кратковременной "просадкой" напряжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты работают над тем, чтобы как можно оперативнее ввести движение в график.

Как добавили в подземке, просадка напряжения произошла с городской подстанции "Раушская". "Питание устройств метро переведено на резервную схему", - сообщили там, отметив, что движение на зеленой ветке вводится в график.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
5
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
6
Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости