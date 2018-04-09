Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов в понедельник были увеличены на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщила столичная подземка в Telegram.

"Замоскворецкая линия. Увеличение интервалов связано с кратковременной "просадкой" напряжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты работают над тем, чтобы как можно оперативнее ввести движение в график.

Как добавили в подземке, просадка напряжения произошла с городской подстанции "Раушская". "Питание устройств метро переведено на резервную схему", - сообщили там, отметив, что движение на зеленой ветке вводится в график.