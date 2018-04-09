Пользователи соцкарты москвича получили дополнительные льготы в парке "Зарядье"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Москвичи могут получить 20-процентную скидку в медиакомплексы "Полет" и "Машина времени", а также в подземный музей парка "Зарядье" при предъявлении на кассе социальной карты. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

"С 9 апреля держатели социальной карты, имеющие право на меры социальной поддержки, могут посетить медиакомплексы "Полет" и "Машина времени" и подземный музей парка "Зарядье" по льготной цене без предъявления подтверждающих документов. Для этого необходимо предъявить карту в кассе парка. Скидка составит 20%. Также льготы действуют на занятия в Заповедном посольстве и посещение Флорариума", - говорится в сообщении.

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Как уточняется в материале, посетить медиакомплекс "Машина времени" пенсионеры, многодетные смогут за 480 рублей, "Полет" - за 640 рублей. Для детей в возрасте от 6 до 14 лет стоимость входа в указанные медиакомплексы составит 150 рублей, для подростков от 14 до 18 лет - 300 и 400 рублей, соответственно. Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II групп и детей-инвалидов вход в эти медиакомплексы бесплатный. Указанные цены действуют и при предъявлении социальной карты соответствующими категориями граждан.

Ранее социальная карта уже стала заменять документ, удостоверяющий право на получение меры социальной поддержки, к примеру, для прохода на катки ВДНХ и Парка Горького, для посещения 90 музейных площадок города учащимися в рамках проекта "Музеи - детям", а также в поездах "Аэроэкспресс" для держателей, имеющих право на льготный проезд.

Проект "Социальная карта москвича" стартовал в 2001 году. Основная цель проекта - повышение доступности социальной помощи для льготных категорий населения. За время реализации проекта в обращение выпущено более 17 млн карт, на текущий момент более 4,5 млн москвичей владеют такой картой. Получить социальную карту москвича можно в Центрах государственных услуг "Мои документы" любого района Москвы. С помощью карты можно пользоваться услугами общественного городского и пригородного транспорта, совершать безналичные платежи, получать скидки на покупки и другое.

Парк "Зарядье" открылся для широкой публики 11 сентября 2017 года, к 870-летию Москвы, на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Парк назван в честь одного из древнейших районов в центре Москвы, к востоку от Кремля, в южной части Китай-города. Площадь объекта составляет 130 тыс. квадратных метров.