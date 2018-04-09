Движение на центральных улицах Москвы будет ограничено из-за реконструкции сетей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Автомобилистов предупредили об ограничениях движения на нескольких центральных улицах Москвы в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей, сообщает в понедельник столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Ограничения движения в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей вводятся на пяти участках центральных улиц в период с 6 по 30 апреля круглосуточно", - говорится в сообщении.

Ограничения вводятся в Большом и Малом Златоустинских переулках, на участке улицы Маросейки от Большого Златоустинского переулка до Большого Спасоглинищевского переулка.

В районе дома 4/2, стр. 1, в Большом Спасоглинищевском переулке, на участке около дома 6/12, стр. 1, по Старосадскому переулку движение будет осуществляться по одной полосе. Кроме того, ограничение движения запланировано на пересечении Армянского переулка с улицами Маросейка и Покровка.