Зона отдыха "Терлецкая дубрава" в Москве находится в завершающей стадии благоустройства

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Детские и спортивные площадки для всех возрастов появились в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", расположенной на востоке Москвы, до конца месяца на этой территории закончат цветочное оформление и заменят лавочки. Об этом сообщила в субботу пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Здесь оборудован спортивный павильон с раздевалкой, пунктами охраны и проката инвентаря, детские и спортивные площадки, включая футбольное поле, площадки для воркаута и игры в теннис, волейбол и баскетбол. В качестве покрытия дорожек на набережных использованы деревянные настилы, а на прогулочных дорожках предусмотрено гравийное покрытие", - приводит пресс-служба слова вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что в зоне отдыха площадью 10,9 га работы по комплексному благоустройству и озеленению находятся в завершающей стадии. Появились цветники и засеяно разнотравье, обновлены дорожки, обустроены более 50 кормушек для белок и птиц. "До конца месяца здесь завершат цветочное оформление и заменят лавочки и урны, дизайн которых выбрали сами жители", - добавил Бирюков.

Вице-мэр отметил, что "Терлецкая дубрава" будет приспособлена для отдыха и досуга жителей разных возрастов, а также для маломобильных граждан.