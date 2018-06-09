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Собянин обратился к москвичам с призывом присоединиться к его команде на выборах

Москва
9 июня, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Действующий мэр намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы и действующий градоначальник Сергей Собянин объявил о наборе "волонтеров, соратников и союзников" в свой избирательный штаб. Свое обращение к гражданам он опубликовал в субботу на персональном сайте.

"Требуются волонтеры, соратники и союзники - собирать и проверять подписи, общаться с москвичами, участвовать в пикетах, организовывать акции в мою поддержку", - написал Собянин.

На персональном сайте Собянина открылся раздел для тех, кто хочет записаться в волонтеры и поучаствовать в работе предвыборного штаба. Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить электронную анкету.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Мосгоризбирком также утвердил Богачеву Елену в качестве уполномоченного по финансовым вопросам Собянина.

Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец. Накануне он предложил возглавить свой избирательный штаб председателю Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову.

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