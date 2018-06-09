Тоннель на Сколковском шоссе перекроют на два дня в связи с проведением фестиваля искусств

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Движение по тоннелю, ведущему от Сколковского шоссе на территорию московской школы управления "Сколково", будет перекрыто 10 и 11 июня из-за проведения XVIII Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Об этом в субботу сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Полное перекрытие движения 10 и 11 июня круглосуточно в связи с проведением XVIII Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Участок: тоннель, ведущий от Сколковского шоссе на территорию Московской школы управления "Сколково", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Черешневый лес" был учрежден в 2001 году и проводится ежегодно. Фестиваль проходит на нескольких площадках столицы и объединяет самые разные виды искусства: театр, кино, музыку, живопись, современные арт-проекты.