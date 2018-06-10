Работы по благоустройству территории перед главным входом ВДНХ выполнили на 70%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории, прилегающей к главному входу ВДНХ, завершены более чем на 70%, сообщает в воскресенье пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Сейчас полностью завершено устройство кабельной канализации. Проложено более 28 км траншей и 200 км труб, куда уберут воздушные провода. Это повысит безопасность и надежность их использования, поможет убрать паутину проводов над улицами. Более 400 кабельных колодцев позволят без разрытий выполнить ремонт поврежденных линий или подключить новые", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.

Отмечается, что в рамках работ по благоустройству установлено более 17 км гранитных бордюров, крупноразмерной гранитной плиткой замощено более 134 тыс. кв. м, обустроено 73 тыс. кв. м газонов, на проезжей части отремонтировано более 52 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. В зону благоустройства включены Останкинский проезд, Продольный и Поперечный переулки, улица Сергея Эйзеншейна от Продольного проезда до проспекта Мира. Общая площадь благоустраиваемой территории - более 37 га, отмечается в сообщении пресс-службы.

Основные работы планируется завершить уже летом, осенью на благоустроенных территориях посадят деревья, добавил Бирюков. В настоящий момент идут работы на участках, прилегающих к памятнику "Рабочий и колхозница" и к скверу Космонавтов.