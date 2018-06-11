В Москве в понедельник потеплеет до 20 градусов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Воздух в Москве прогреется до 20 градусов в понедельник, осадков не ожидается. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

В понедельник днем в Москве будет 18-20 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. В Подмосковье ожидается 15-20 градусов.

Ночью температура в столице опустится до 10-12 градусов, местами пройдут небольшие дожди. Атмосферное давление понизится до 740 мм ртутного столба. В Подмосковье температура составит 7-12 градусов тепла.