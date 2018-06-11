Яшин подал документы для участия в выборах мэра Москвы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Оппозиционер, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра Москвы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник член избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Яшин Илья Валерьевич, 1983 года рождения, глава МО "Красносельский", самовыдвижение", - сказал Реут.

Ранее еще девять человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост мэра Москвы. В их числе - нынешний градоначальник Сергей Собянин.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.