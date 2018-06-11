В московском парке "Сокольники" прошел танцевальный флешмоб

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Танцевальный флешмоб, в котором всех желающих научили современным танцам, спортивным кричалкам и движениям чирлидеров, состоялся в понедельник в московском парке Сокольники, передает корреспондент ТАСС.

Центральная площадь парка в этот день разделилась на четыре части. Каждая из них представляет один из танцевальных стилей: contemporary, hip-hop, Vogue, чирлидинг. Посетителей встречали инструкторы в характерных для каждого стиля костюмах, а оглушающая зажигательная музыка не позволила никому стоять в стороне.

"Прогуливаясь по центральной площади, посетители так или иначе примыкают к одной из четырех танцевальных команд - такова задумка флешмоба. Самые яркие и энергичные пробуют себя в чирлидинге, этот танцевальный стиль наиболее актуален в связи с приближением чемпионата мира по футболу", - сказал представитель оргкомитета мероприятия.

Инструкторы-чирлидеры в яркой униформе с разноцветными помпонами продемонстрировали гостям движения с элементами художественной гимнастики, акробатики, аэробики, фитнеса.

Важная составляющая танца - "кричалки". Гости парка разучили спортивные речевки и решили посвятить их сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира по футболу. После нескольких репетиций, посетители устроили массовое танцевальное шоу.

Любители эффектных пластичных танцев разучили движения стиля contemporary. По словам собеседника, агентства, этот современный танец является синтезом классического балета и йоги, но не имеет характерной формы и исполнения.

"Главное в нем - самовыражение. Посетителей учат прислушиваться к себе, к своему настроению, состоянию души и импровизировать", - сказал он.

Немного в стороне участники мероприятия разделились на несколько команд и устроили hip-hop-баттл. Танцоры-профессионалы демонстрировали сложные акробатические трюки - сальто, прыжки, вращение на голове и руках, а новички приняли участие в танцевальном мастер-классе.

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