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В Москве в ближайшие часы ожидается гроза

Москва
11 июня, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Во вторник, 12 июня, в Москве возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с, сообщили в столичном главке МЧС

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного главка министерства.

"По информации Росгидромета, в ближайшие один - три часа в Москве ожидаются дождь и гроза", - сказали в ведомстве.

Во вторник, 12 июня, в столице возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с, добавили в главке.

Как сообщалось ранее со ссылкой на информационный портал мэра Москвы, на вторник в столице объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

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