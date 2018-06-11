В Москве в ближайшие часы ожидается гроза

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного главка министерства.

"По информации Росгидромета, в ближайшие один - три часа в Москве ожидаются дождь и гроза", - сказали в ведомстве.

Во вторник, 12 июня, в столице возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с, добавили в главке.

Как сообщалось ранее со ссылкой на информационный портал мэра Москвы, на вторник в столице объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.