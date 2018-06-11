Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Москвы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса на западе Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"По уточненным данным, в результате ДТП пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. "Пострадали пять пассажиров автобуса и два человека, ехавших в легковом автомобиле", - сказал он.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате ДТП на улице 50-летия Октября.