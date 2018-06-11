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Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Москвы

Москва
11 июня, 20:18 дата обновления: 11 июня, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах города, вблизи дома №9 по улице 50-летия Октября столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса на западе Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"По уточненным данным, в результате ДТП пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. "Пострадали пять пассажиров автобуса и два человека, ехавших в легковом автомобиле", - сказал он.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате ДТП на улице 50-летия Октября.

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