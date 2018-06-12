В Москве во вторник ожидаются гроза и штормовой ветер

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 20 м/с и гроза ожидаются в Москве во вторник. Температура воздуха поднимется до 25 градусов, сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

Днем в Москве будет облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до 23 - 25 градусов. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с, при грозе порывы до 20 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Температура по области 21 - 26 градусов.

Ночью в Москве будет 11 - 13 градусов. Дожди и порывистый ветер сохранятся. Температура в Подмосковье 8 - 13 градусов.