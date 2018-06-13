Теплая погода с небольшим дождем ожидает москвичей в среду

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Воздух в Москве в среду прогреется до 22 градусов тепла. Возможен небольшой дождь, сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

Днем в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха - 20 - 22 градуса. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Температура в Подмосковье 18 - 23 градуса.

В ночь на четверг осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве - 8 - 10 градусов, по области 5 - 10 градусов тепла.