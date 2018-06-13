Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в НИИ биологического приборостроения в Москве ликвидирован

Москва
13 июня, 9:26 дата обновления: 13 июня, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали небольшое возгорание, произошедшее в здании государственного НИИ биологического приборостроения в Москве. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах.

"В доме 75, корпус 1 по Волоколамскому шоссе произошел пожар на четвертом этаже на площади 2 кв. метра. В настоящее время возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства, уточнив, что люди из здания были эвакуированы, никто не пострадал.

По данным открытых источников, в здании расположены государственный НИИ биологического приборостроения и частная фирма.

.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17
3
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
6
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости