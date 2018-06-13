Пожар в НИИ биологического приборостроения в Москве ликвидирован

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали небольшое возгорание, произошедшее в здании государственного НИИ биологического приборостроения в Москве. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах.

"В доме 75, корпус 1 по Волоколамскому шоссе произошел пожар на четвертом этаже на площади 2 кв. метра. В настоящее время возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства, уточнив, что люди из здания были эвакуированы, никто не пострадал.

По данным открытых источников, в здании расположены государственный НИИ биологического приборостроения и частная фирма.

.