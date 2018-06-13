Скейт-парк появится в парке 50-летия Октября в Москве к середине июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Скейт-парк откроется к середине июня в парке 50-летия Октября на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"К середине июня в парке 50-летия Октября построят площадку для любителей активных видов спорта - катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах - площадью более 800 квадратных метров " - сказали в пресс-службе.

По словам сотрудника пресс-службы, завершены бетонные работы по устройству площадки.

"Скейт-парк будет состоять из элементов разной высоты, которые изготавливаются вручную. Их моделируют из металлоконструкций, бетонируют и шлифуют вручную. Далее конструкцию покрывают защитным составом, который отталкивает влагу", - добавили в комплексе городского хозяйств.