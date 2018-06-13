Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэр Москвы передал сотрудникам столичного ДПС электрокары и электромотоциклы

Москва
13 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 13 июня./ТАСС

Собянин отметил, что новую технику будут применять "в зоне проведения соревнований, парков, в центре города"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду вручил дорожно-патрульной службе столичного ГИБДД электромотоциклы и электрокары, которые они опробуют в пилотном режиме.

Мэр в среду открыл новый учебный полигон для практической подготовки пожарных и спасателей вблизи деревни Апаринки.

"Необычная техника, электромотоциклов у нас еще у дорожно-патрульной службы не было, их немного. Наверное, это будет первый в Европе батальон, который будет укомплектован электрическими машинами и мотоциклами. Попробуем их в деле, приживутся ли они в городских условиях", - сказал Собянин.

Сотрудникам ДПС было передано 30 мотоциклов "ИЖ Пульсар" и четыре электромобиля "Овум".

"Я думаю, что они приживутся. Важно работать на них в зоне проведения соревнований, парков, в центре города. Попробуйте, если приживутся, будем их закупать и дальше", - отметил мэр.

По данным столичной мэрии, электромотоциклы будут использованы полицейскими уже в ходе чемпионата мира по футболу.

Электромотоциклы

Электромотоциклы "ИЖ Пульсар" в основном произведены из отечественных компонентов концерном "Калашников". Данные мотоциклы являются на 100% экологически чистым транспортным средством, в них полностью отсутствуют выбросы выхлопных газов в атмосферу. Кроме того, они обладают низким уровнем шума, что является удобным для работы в жилых кварталах. Помимо этого, у них низкие эксплуатационные издержки - стоимость 100 км пути электромотоцикла - от 13 до 36 рублей, а бензинового мотоцикла - 236 рублей.

Без подзарядки электромотоцикл может проехать порядка 150 километров, а время полной зарядки составляет порядка полутора часов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
2
В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск
3
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости