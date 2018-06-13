Мэр Москвы передал сотрудникам столичного ДПС электрокары и электромотоциклы

МОСКВА, 13 июня./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду вручил дорожно-патрульной службе столичного ГИБДД электромотоциклы и электрокары, которые они опробуют в пилотном режиме.

Мэр в среду открыл новый учебный полигон для практической подготовки пожарных и спасателей вблизи деревни Апаринки.

"Необычная техника, электромотоциклов у нас еще у дорожно-патрульной службы не было, их немного. Наверное, это будет первый в Европе батальон, который будет укомплектован электрическими машинами и мотоциклами. Попробуем их в деле, приживутся ли они в городских условиях", - сказал Собянин.

Сотрудникам ДПС было передано 30 мотоциклов "ИЖ Пульсар" и четыре электромобиля "Овум".

"Я думаю, что они приживутся. Важно работать на них в зоне проведения соревнований, парков, в центре города. Попробуйте, если приживутся, будем их закупать и дальше", - отметил мэр.

По данным столичной мэрии, электромотоциклы будут использованы полицейскими уже в ходе чемпионата мира по футболу.

Электромотоциклы

Электромотоциклы "ИЖ Пульсар" в основном произведены из отечественных компонентов концерном "Калашников". Данные мотоциклы являются на 100% экологически чистым транспортным средством, в них полностью отсутствуют выбросы выхлопных газов в атмосферу. Кроме того, они обладают низким уровнем шума, что является удобным для работы в жилых кварталах. Помимо этого, у них низкие эксплуатационные издержки - стоимость 100 км пути электромотоцикла - от 13 до 36 рублей, а бензинового мотоцикла - 236 рублей.

Без подзарядки электромотоцикл может проехать порядка 150 километров, а время полной зарядки составляет порядка полутора часов.