Число погибших при пожарах в Москве сократилось в два раза за семь лет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Количество погибших во время пожаров в Москве сократилось почти в два раза за последние семь лет, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре нового учебного полигона для практической подготовки пожарных и спасателей вблизи деревни Апаринки.

"Пожарно-спасательная служба в этом году празднует свое 100-летие. Московские пожарники и спасатели - самый сильный боевой отряд России и ежегодно спасают десятки тысяч людей. За последние годы количество погибших снизилось почти в два раза благодаря их труду, умению, таланту и самопожертвованию. Поздравляю всех спасателей и пожарных Москвы и благодарю вас за работу", - сказал Собянин.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэрии, число погибших с 2010 года сократилось с 213 до 115 человек.

В ходе осмотра полигона Собянин пообщался со столичными спасателями и поблагодарил их за работу. Он также вручил награды города Москвы шести пожарным.

Полигон в Апаринках находится в ведении департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. С 2009 года мэрия Москвы провела комплексную модернизацию полигона, и сегодня он представляет собой современный комплекс для подготовки профессиональных пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований Московского гарнизона, добровольцев и волонтеров. Учебная база полигона используется на всех уровнях подготовки профессиональных пожарных и спасателей: школа (кадетский класс), пожарно-спасательный колледж, вуз, пожарно-спасательные подразделения города Москвы.